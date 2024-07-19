У Тернополі відійшов у засвіти професор педуніверситету

На 86-му році життя зупинилося серце професора доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Петра Сергійовича Атаманчука.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці університету.

Петро Атаманчук був академіком Національної академії наук вищої освіти України (відділення фізики та астрономії), експертом Наукової ради Міністерства освіти і науки України, експертом Національного фонду досліджень України. “Відмінник освіти України”, Заслужений працівник освіти України, віце-президент Академічного товариства Міхала Балудянського (Словаччина).

У 1982 році Петро Сергійович захистив кандидатську дисертацію «Дидактичні основи розробки і використання еталонів контролю навчальної діяльності учнів» в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка, а з 10 вересня 1982 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному педінституті, 26 травня 1983 р. очолив кафедру методики викладання фізики і ТЗН.

У 2000 році на засіданні спеціалізованої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова захистив докторську дисертацію «Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики».

З 2022 року Петро Сергійович працював на посаді професора кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Науковець здійснював підготовку висококваліфікованих фахівців, реалізацію національних проєктів та фундаментальних досліджень.

За роки науково-педагогічної діяльності опублікував понад 800 наукових праць, серед яких близько 20 монографій та понад 100 навчально-методичних посібників, здійснював наукове редагування збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету (серія педагогічна), внесеного до переліку фахових видань України.

“Не стало людини, але залишиться світла пам’ять про колегу, наставника, вчителя, відомого вченого. Залишилися його праці, ідеї, учні, а також – великий життєвий приклад для нас. Пам’ять про видатного Педагога і Наставника, мудру, доброзичливу та авторитетну Людину житиме вічно в серцях його колег, учнів і друзів, – ідеться у зверненні колективу ТНПУ. – Професорсько-викладацький склад та студентська спільнота Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка висловлює щирі співчуття родині покійного”.

Світла і вічна пам’ять…