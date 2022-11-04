4 листопада у Тернополі в рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації відбувся форум «Digital Regions Week».

Програмою передбачено ряд тематичних блоків, які присвячені підтримці та розвитку проєктів у громадах та містах, цифровій доступності та глобалізації, повідомляють у Тернопільській міській раді.

Міський голова Тернополя Сергій Надал привітав учасників форуму, які приїхали на цю подію з різних куточків України.

«Радий вітати гостей у Тернополі і нам надзвичайно приємно, що саме такий форум відбувається у нашому місті, адже ми є лідерами у сфері цифровізації. Як підтвердження цього – неодноразові перемоги на загальноукраїнських конкурсах «Smart City». За даними Міністерства цифрової трансформації України, Тернопіль входить до четвірки міст-лідерів у сфері цифровізації в останньому довоєнному рейтингу. Цифровізація, максимальна відкритість даних, пришвидшення надання даних, переведення даних у формат онлайн – це філософія нашої праці, – розповідає Сергій Надал. – На жаль, війна внесла корективи у роботу всіх міст, громад, суб’єктів господарювання. Але вона не зупинила процес цифровізації. Ми почали покращувати безпекові умови, наприклад, у місті з’явився власний мобільний продукт «ДеУкриття». Він дає можливість під час сигналу повітряної тривоги отримати інформацію про найближче укриття, його коротку характеристику, а навігатор покаже як туди дістатися. Наразі ведеться активна робота із створення «Єдиного електронного кабінету мешканця», там будуть усі електронні послуги, які надаються у місті. Бажаю усім учасникам плідної та успішної праці. Слова подяки Збройним силам України, завдяки їм ми маємо можливість проводити такі заходи».

До слова, під час форуму для учасників також призентували проєкт «Smart Region», що пропонує «West Ukraine Digital» в колаборації з партнерами та дата-центру у Тернополі.

Організатор заходу: проєктний офіс West Ukraine Digital спільно з Центром підтримки підприємців Дія.Бізнес У Тернополі Форум організовано за підтримки проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні у партнерстві з Міністерство цифрової трансформації України за фінансової підтримки Швеції Embassy of Sweden in Kyiv.