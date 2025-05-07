У Тернополі відбувся фестиваль пам’яті на честь Героя України Сергія Коновала

У парку імені Тараса Шевченка у Тернополі вшанували пам’ять командира “Сталевої сотні” Сергія Коновала. Впродовж дня тривали патріотичні, освітні та мистецькі заходи. Відбулися тренування з дронами. Діти віком 12 -16 років взяли участь у велоперегонах. На одній з локацій усіх охочих навчали, як поводитися зі зброєю.

Сергій Сергійович Коновал (позивний «Норд»; 29 травня 1992, Тернопіль – 6 квітня 2024, біля м. Часів Яр, Донецька область) – український громадський активіст, пластун, парамедик, військовослужбовець, лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Навчався в Тернопільській загальноосвітній школі №19. Закінчив Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського (за спеціальністю – стоматолог).

Член пластового куреня Орден Хрестоносців, учасник Революції гідності. Від березня 2014 року був парамедиком добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» ДУК «Правий сектор», згодом – командир 6-ї резервної сотні ДУК «Правий сектор». Брав участь у боях за Станицю Луганську, Піски, Мар’їнку, Авдіївку.

Засновник проєкту «Дім ветерана» в Тернополі. Працював у Тернопільському обласному молодіжному методичному центрі.

Під час повномасштабного російського вторгнення служив командиром 2-ї стрілецької роти «Сталева сотня» 2-го стрілецького батальйону ім. Тараса Бобанича «Хаммера» 67-ї ОМБр. Учасник боїв за Київщину, Харківщину, Донеччину та Бахмут. Згодом воював на Лиманському напрямку.

Прощання із Сергієм Коновалом і Тарасом Петришиним відбулося 9 квітня 2024 року на Майдані Незалежності в Києві. Похований 10 квітня 2024 року на Микулинецькому цвинтарі Тернополя.Має численні нагороди.

Дружина Норда, волонтерка, радниця голови обласної ради Ольга Коновал розповіла, що Вдова Ольга Коновал розповіла, що хотіла б, щоб такий захід був щорічним, бо формат вшанування обрали, аби згадати захисника та надихнути молодь на активну громадянську позицію.