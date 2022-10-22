У Тернополі відбувся благодійний турнір з мініфутболу на підтримку Збройних сил України. У змаганнях взяли участь вісім команд. Про це повідомив організатор благодійних турнірів з мініфутболу в Україні Михайло Донгалевський.
За його словами, такі турніри відбулися і в інших містах – Івано-Франківську, Києві та Львові. Цей турнір організувала Асоціація футболу Тернопільщини, пише Суспільне.
“Тернопільщина також гостинно приєдналася до сьогоднішнього благодійного турніру. Кошти, які ми збираємо під час цих турнірів, спрямовані на медикаменти, продукти харчування. Ціль в Тернополі була – зібрати кошти на автомобіль, який ми хочемо передати на передову для наших військових, в тому числі з Тернопільщини”, – каже Михайло.
“Українська Асоціація футболу займається також підтримкою військових. З нашої області Україну захищає Юрик Тарас – голова Асоціації футболу Тернопільщини. Є потреба у хлопців в автомобілі, бо зима йде і треба переміщатися”, – каже перший заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський.
У турнірі з міні-футболу взяли участь 8 команд, до яких увійшли управління патрульної поліції, служба безпеки України в Тернопільській області, поліція охорони, представники Державної служби надзвичайних ситуацій та обласної ради, волонтери, а також гості з Івано-Франківська.
“Робимо добрі справи, волонтеримо, скидаємо кошти на наші ЗСУ. Тарас Юрик є моїм хорошим другом, для мене це є подвійна місія сьогодні, зіграв футбол, допоміг хлопцям”, – каже представник обласної ради Тарас Кушнір.
Громадська організація “Футбольний клуб “Тернопіль АТО” допомагає фронту – купують амуніцію, технічні і засоби та автомобілів. З початку повномасштабної війни вони відправили на фронт 30 машин. Цю віддають для потреб підрозділу.
“Оскільки завданням цього турніру є зібрати кошти для потреб ЗСУ, так сталося, що декілька днів тому я пригнав черговий автомобіль для потреб ЗСУ. Він мав своє призначення, але цей підрозділ вийшов зараз на відпочинок на 4 дні, то ми передамо цей автомобіль згідно сьогоднішньої задумки, на яку збираються кошти. І до кінця наступного тижня хочемо придбати автомобіль для тих людей, для яких це було попередньо заплановано”, – розповів голова ГО “Футбольний клуб “Тернопіль АТО” Микола Дерецький.
Організатори повідомлять 24 жовтня, яку суму зібрали під час благодійного турніру.