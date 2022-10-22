У Тернополі відбувся благодійний турнір з мініфутболу на підтримку Збройних сил України. У змаганнях взяли участь вісім команд. Про це повідомив організатор благодійних турнірів з мініфутболу в Україні Михайло Донгалевський.

За його словами, такі турніри відбулися і в інших містах – Івано-Франківську, Києві та Львові. Цей турнір організувала Асоціація футболу Тернопільщини, пише Суспільне.

“Тернопільщина також гостинно приєдналася до сьогоднішнього благодійного турніру. Кошти, які ми збираємо під час цих турнірів, спрямовані на медикаменти, продукти харчування. Ціль в Тернополі була – зібрати кошти на автомобіль, який ми хочемо передати на передову для наших військових, в тому числі з Тернопільщини”, – каже Михайло.

“Українська Асоціація футболу займається також підтримкою військових. З нашої області Україну захищає Юрик Тарас – голова Асоціації футболу Тернопільщини. Є потреба у хлопців в автомобілі, бо зима йде і треба переміщатися”, – каже перший заступник голови Асоціації футболу Тернопільщини Василь Заторський.