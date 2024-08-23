У Тернополі відбулися урочистості до Дня Державного прапора

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня Державного прапора. Загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували загиблих захисників, помолилися за нашу перемогу та урочисто підняли синьо-жовтий стяг.

Під синьо-жовтим стягом наша країна виборює свободу. Він майорить над вільними та звільненими містами України. Прапор з нашими військовими на шевронах та бойових позиціях. З ним вони йдуть в бій та захищають рідну землю. Прапор – це джерело волі та незламності для кожного воїна, який несе його під серцем і йде вперед до перемоги.

Під час заходу виконувач обов’язків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський вручив нагороди військовим та працівникам силових структур, розповіли у Тернопільському обласному ТЦК СП.

Також представники влади Тернопільщини долучилися до почесного першого спецпогашення поштової марки “Все буде UA”, яку виготовили у формі мапи України та присвятити до Дня Державного прапора.