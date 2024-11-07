У Тернополі відбулося засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України

На захід, який проходив під головуванням керівника обласної військової адміністрації Вʼячеслава Негоди, зібралися голови громад регіону, представники окремих центральних органів виконавчої влади, керівники структурних підрозділів ОВА, члени Конгресу місцевих та регіональних влад тощо.

“Мета цього заходу – провести відкритий діалог щодо найактуальніших питань розвитку нашої області та окреслити конкретні завдання для кожного. Тому важливо, аби пріоритетні напрямки роботи на Тернопільщині на 2025 рік були почуті”,- зазначив В’ячеслав Негода.

Основною метою зустрічі було обговорення низки актуальних питань, що стосуються розвитку області, зокрема, результати виконання зведеного бюджету області у 2024 році та бюджетний процес наступного року, казначейське обслуговування місцевих бюджетів у період воєнного стану, дотримання податкової дисципліни суб’єктами господарювання та загальний економічний розвиток регіону. Важливим завданням також було знайти ефективні шляхи наповнення дохідної частини бюджету.

Зведений бюджет Тернопільської області формується з доходів 59 місцевих бюджетів, з яких – 1 обласний, 3 районних та 55 бюджетів територіальних громад. Зважаючи на всю складність ситуації в країні та регіонах, органи місцевого самоврядування мають забезпечити максимально ефективне управління всіма наявними ресурсами, які можуть бути спрямовані на пріоритетні проєкти та розвиток громад.

Під час засідання наголосили, що у 2025 році для усіх місцевих бюджетів пріоритетними повинні бути програми у сферах безпеки і оборони, підтримки ветеранів та членів їх сімей, розвитку бізнесу та підприємництва.

Також серед обговорених питань – впорядкування сфери управління побутовими відходами в області. Учасники мали можливість поставити питання, які стосуються життєдіяльності громад, і є важливим для стабільності регіону.