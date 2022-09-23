23 вересня виповнюється 150 років із дня народження видатної оперної співачки Соломії Крушельницької.
З нагоди свята в Тернопільській бібліотеці-музеї “Літературне Тернопілля” відбулося спецпогашення марки та конверта присвячених оперній діві.
“Ескіз марки намалював художник Олег Кіналь. Він розповів, що надихався не сценічним, а домашнім образом співачки, коли вона перебувала вдома у селі Біла.
Завдяки таланту і невтомній праці над собою вона сягнула блискавичного успіху всього за 5 років. Підкорила найпрестижніші сцени Італії, Іспанії, Австрії, Польщі, Єгипту, Аргентини, Чилі. Знала 8 мов, вільно подорожувала світом. При цьому завжди пам’ятала про своє походження. І кожен концерт закінчувала низкою українських пісень рідною мовою” – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
“Співати з нею вважали за честь Енріко Карузо, Тітто Руффо, а Федір Шаляпін був закоханий у Соломію. Її лірико-драматичне сопрано не залишало байдужим жодного. Тож наше завдання пам’ятати та шанувати такий талант Тернопільської землі” – сказав заступник начальника ОВА Віктор Устенко.
Тираж конвертів із зображенням видатної краянки — 112 екземплярів, а марки — 140, зазначила представниця “Укрпошти”.