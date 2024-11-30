У Тернополі відбулася обласна олімпіада знавців української мови

На соціально-гуманітарному факультеті класичного університету Тернополя за сприяння Департаменту освіти і науки Тернопільською ОВА відбулася обласна олімпіада знавців української мови серед учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів 1-2-х курсів коледжів.

Захід зібрав понад 70 талановитих школярів, студентів та їхніх наставників з Тернопільської області.

Учасників привітали ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк, головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти та цифрової трансформації управління загальної середньої, дошкільної, позашкільної, спеціальної освіти та цифрової трансформації департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації – Галина Василенко, декан соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Оксана Гомотюк.

Олімпіадні змагання включали різноманітні завдання: тестові та практичні.

Для викладачів було організовано інноваційну педагогічну майстерню. У рамках якої відбулися цікаві та практичні заходи: тренінг «Досконала презентація педагога», який провів викладач кафедри освітології та педагогіки соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Ростислав Руденський; майстер-клас «Зупинитися не можна – рухатися назустріч інноваційному» від кандидата філологічних наук, доцента кафедри змісту і методик навчальних предметів Тернопільського ОКІППО Галини Корицької; лекція «Професійне вигорання та комунікація у стресових ситуаціях», яку провела кандидат філологічних наук, доцент кафедри інформаційної та соціокультурної діяльності соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Ольга Блашків; тренінг «Психологічна ресурсність особистості в сучасних умовах життя» від кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Зоряни Крупник; арт-терапія для педагогів, організована доктором архітектури, в.о. завідувача кафедри архітектури та дизайну соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Оксаною Дячок.

Окрім змагань, для учасників організували цікаві заходи. Вони взяли участь у філологічній майстерні, де поглиблювали свої знання з мови, а також в інтелектуально-розважальних іграх, що додали події інтерактивності та гарного настрою.

Фінальною і найочікуванішою частиною олімпіади стало урочисте підведення підсумків та нагородження переможців.

Отож, переможцями стали: 1 місце – учениця Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. Івана Франка Анастасія Басок; 2 місце – Михайло Безкоровайний (Скориківський ліцей Скориківської сільської ради); Марія Глинка (Тернопільський обласний ліцей «Знамення»); 3 місце – Діана Главацька (Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. Володимира Левицького); Валерія Завальнюк (Тернопільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – економічний ліцей № 9 ім. Іванни Блажкевич; Марія Ігнатченко (Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Івана Франка; Ілона Іванюк (Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 ім. Володимира Левицького).

Переможці отримали грошові винагороди від організаторів, а також призи від директора бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ Казимира Возьного. Також кожен отримав сертифікат, що підтверджує його участь у події.