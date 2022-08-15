З нагоди Дня фізичної культури і спорту у суботу, 10 вересня, відбудуться XXVІ легкоатлетичні змагання з бігу «Тернопільська озеряна 2022». Захід проведуть на підтримку Збройних сил України.

До участі запрошуються аматори оздоровчого бігу з Тернополя та інших міст України віком від 14 років, повідомляє Тернопільська міська рада.

Цьогоріч до змагань можна долучитися в онлайн форматі. Головна умова – пробігти 9 км у своєму місті та підтвердити подолану дистанцію в інноваційному додатку «Strava».

Учасники, які братимуть участь в офлайн форматі загальний старт та фініш учасників – біля пристані на набережній Тернопільського ставу в парку ім. Тараса Шевченка, орієнтир-Тернопільський Старий Замок.

Дистанція змагань: 9 км навколо Тернопільського ставу.

Організаційний збір, видача стартових пакетів: 08:30-10:30 год.

Розминка: 10:45 год.

Старт: 11:00 год.

Час роботи камери схову: 08:30-14:00 год.

Реєстрація на пробіг за посиланням – https://cutt.ly/PXakOjH.

Отримати детальну інформацію можна за телефонами: +38(098) 093-42-54 або +38(097) 168-43-85.