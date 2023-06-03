03.06.2023 12:37

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі відбудеться Всеукраїнська акція «Голоси дітей»

03.06.2023

Роман Васильович

34

Новини, Війна з рф, Події

Поширити:

Завтра, 4 червня у парку Тараса Шевченка, біля пам’ятного Хреста на честь Хрещення Київської Русі-України, відбудеться Всеукраїнська акція «Голоси дітей». Початок о 10:00.

Захід присвячений пам’яті маленьких українців, чиє життя забрала війна внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Під час акції учасниками будуть розвішані дзвіночки на деревах, які символізують голоси дітей, які загинули.

Як повідомили у ТМР, з 1 червня у Тернополі діє виставка «Втрачене дитинство», де представлено історії понад 20 дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення російський військ на територію України.

Виставку ініціювала платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових втрат України у війні за підтримки Тернопільської міської ради.

Джерело: Наш День

Теги: Хрещення Київської Русі-України, Всеукраїнська акція «Голоси дітей»

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах