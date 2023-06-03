У Тернополі відбудеться Всеукраїнська акція «Голоси дітей»

Завтра, 4 червня у парку Тараса Шевченка, біля пам’ятного Хреста на честь Хрещення Київської Русі-України, відбудеться Всеукраїнська акція «Голоси дітей». Початок о 10:00.

Захід присвячений пам’яті маленьких українців, чиє життя забрала війна внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Під час акції учасниками будуть розвішані дзвіночки на деревах, які символізують голоси дітей, які загинули.

Як повідомили у ТМР, з 1 червня у Тернополі діє виставка «Втрачене дитинство», де представлено історії понад 20 дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року, внаслідок повномасштабного вторгнення російський військ на територію України.

Виставку ініціювала платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових втрат України у війні за підтримки Тернопільської міської ради.