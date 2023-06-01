У Тернополі до Дня захисту дітей презентують виставку присвячену загиблим у війні дітям

У Тернополі до Дня захисту дітей презентують виставку “Втрачене дитинство”. Це історії дітей, які загинули з 24 лютого 2022 року внаслідок нападу російських військ на Україну.

Виставку ініціювала платформа пам’яті Меморіал, яка з березня 2022 року розповідає історії загиблих цивільних та військових втрат України у війні. За підтримки Тернопільської міської ради.

Оглянути виставку можна з 1 по 7 червня (3 та 4 червня вихідні) у бібліотеціа-філії №2 для дітей за адресою вул. І. Франка, 21 з 10:00 до 18:00.

“Це історії дітей різного віку: від ненароджених, які загинули у животику мами, до майже дорослих молодих людей… І це лише маленька часточка з тисяч жахливих історій, які трапилися з вини росіян. Кожна смерть жахлива, але загибель дітей це особливий біль. Ми зібрали ці розповіді, щоб привернути увагу до величезної трагедії нашої нації, щоб зберегти пам’ять про тих, чиє життя відібрали так рано. Наша мета зберегти пам’ять про кожну людину, яка загинула у цій війні”, – каже шеф-редакторка платформи пам’яті Меморіал Анастасія Абрамець.

Алісі Перебийніс було 9, коли вона загинула під час евакуації з Ірпеня під мінометним обстрілом російської армії;

Анні Соколовій було 9, її не стало, коли під’їзд її дому в Маріуполі обвалився на підвал, де дівчинка ховалася з рідними;

Анна Фігурна дожила до 15 років, поки її життя не відібрала російська ракета, яка влучила в житловий будинок у Дніпрі;

Артем Корнійчук не дожив і до двох, в його дім в Кривому Розі влучила ворожа ракета;

Брати Прийменки: 15-річний Артем, 10-річний Єгор та 5-річний Кирило загинули разом, коли російська ракета впала на подвір’ї їхнього дому у Сумах;

12-річна Вероні Куц пішла з життя, коли разом з рідними намагалася евакуюватися з Ягідного, що на Чернігівщині;

Однорічні Ніколь та Денис Дейнеки та їхній 14-річний дядько Володимир Ободзінський загинули, коли російські бомби впали на їхній дім на Житомирщині, у селі Юрівка;

Ворожі снаряди прилетіли у двір 8-річної Маргарити Гапоненко з Безруки, що на Харківщині, та відібрали життя дівчинки;

Дитина Богдана і Віки Замченків не встигла навіть народитися, дрон, який влучив в будинок у Києві, забрав життя молодої пари і їхньої ненародженої дитинки;

Поліні Тутунжи було 8, коли вона вмовила батьків вийти у двір дому в Маріуполі, де точилися бої, мінометний обстріл ворога обірвав її життя;

Ростиславу Пічкуру було 13, коли під час евакуації з Київщини росіяни обстріляли його і рідних з танка…

Лише за офіційними даними ювенальних прокурорів, станом на травень 2023 року через війну загинуло 480 українських дітей, ще 960 отримали поранення різного ступеня тяжкості.