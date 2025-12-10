У Тернополі відбудеться піжамна вечірка для дітей в артпросторі «ЛІРА»

Освітній артпростір «ЛІРА» разом зі студією «Талант – Клуб» запрошує маленьких мрійників на незабутню Піжамну Вечірку — дивовижний простір веселощів, творчості та святкової атмосфери.
Подія орієнтована на дітей віком 7–12 років і обіцяє стати справжньою пригодою у світі снів, чарівності та піжамного настрою.
Програма продумана так, щоб кожна хвилина була наповнена творчістю та радістю:
Щоб потрапити у світ піжамної магії, потрібно взяти з собою:
Запрошуємо дітей поринути у піжамну казку разом з «ЛІРА» та «Талант – Клуб»!
Буде тепло, творчо та дуже атмосферно.