У Тернополі відбудеться піжамна вечірка для дітей в артпросторі «ЛІРА»

Освітній артпростір «ЛІРА» разом зі студією «Талант – Клуб» запрошує маленьких мрійників на незабутню Піжамну Вечірку — дивовижний простір веселощів, творчості та святкової атмосфери.

Подія орієнтована на дітей віком 7–12 років і обіцяє стати справжньою пригодою у світі снів, чарівності та піжамного настрою.

Деталі заходу

Місце: Освітній артпростір «ЛІРА», м. Тернопіль, вул. Замкова, 7

Дата: 14 грудня 2025 року

Час: 13:00–14:30

Для кого: діти 7–12 років

Вартість участі: 300 грн

Що чекає на учасників?

Програма продумана так, щоб кожна хвилина була наповнена творчістю та радістю:

Творчий майстер-клас: створення власних ароматних мішечків

Солодкі моменти: частування та піжамні смаколики

Фотозона «Мрії»: казкова локація для фото з друзями

Веселі активності та ігри у святковій атмосфері

Дрес-код вечірки

Щоб потрапити у світ піжамної магії, потрібно взяти з собою:

улюблену піжаму;

теплі капці або шкарпетки;

улюблену м’яку іграшку — раптом стане страшно спати, навіть якщо ми не спимо.

Запрошуємо дітей поринути у піжамну казку разом з «ЛІРА» та «Талант – Клуб»!

Буде тепло, творчо та дуже атмосферно.