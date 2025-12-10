10.12.2025 20:51

У Тернополі відбудеться піжамна вечірка для дітей в артпросторі «ЛІРА»

10.12.2025

Галина Кіт

43

Тернопільщина, Новини

Освітній артпростір «ЛІРА» разом зі студією «Талант – Клуб» запрошує маленьких мрійників на незабутню Піжамну Вечірку — дивовижний простір веселощів, творчості та святкової атмосфери.

Подія орієнтована на дітей віком 7–12 років і обіцяє стати справжньою пригодою у світі снів, чарівності та піжамного настрою.

Деталі заходу

  • Місце: Освітній артпростір «ЛІРА», м. Тернопіль, вул. Замкова, 7
  • Дата: 14 грудня 2025 року
  • Час: 13:00–14:30
  • Для кого: діти 7–12 років
  • Вартість участі: 300 грн

Що чекає на учасників?

Програма продумана так, щоб кожна хвилина була наповнена творчістю та радістю:

  • Творчий майстер-клас: створення власних ароматних мішечків
  • Солодкі моменти: частування та піжамні смаколики
  • Фотозона «Мрії»: казкова локація для фото з друзями
  • Веселі активності та ігри у святковій атмосфері

Дрес-код вечірки

Щоб потрапити у світ піжамної магії, потрібно взяти з собою:

  • улюблену піжаму;
  • теплі капці або шкарпетки;
  • улюблену м’яку іграшку — раптом стане страшно спати, навіть якщо ми не спимо.

Запрошуємо дітей поринути у піжамну казку разом з «ЛІРА» та «Талант – Клуб»!

Буде тепло, творчо та дуже атмосферно.

освітній простір Ліра, піжамна вечірка

