У Тернополі відбудеться навчання з домедичної допомоги від Фонду Сергія Притули

«Благодійний фонд Сергія Притули» продовжує проводити військові вишколи для цивільних у Тернополі. 20 жовтня відбудеться нове навчання “Домедична допомога: зупинка кровотеч (практичні відпрацювання)”.

Як повідомляє Центр готовності цивільних, під час тренінгу учасники зможуть дізнатися як визначити та зупинити небезпечні для життя кровотечі за допомогою сучасних засобів. А також навчитися користуватися турнікетом, виконувати тампонування рани, накладати пов’язки, що тиснуть.

Інструктором тренінгу, який триватиме з 10:00 до 14:00, буде Анна Єгорова. Вхід на подію це вільний донат у БО «Фонд Сергія Притули». Для участі обов’язково потрібна попередня реєстрація за ЦИМ посиланням.

Місце проведення організатори повідомлять після реєстрації незадовго перед днем навчання.

Програма:

1. Правила тренінгу та постановка задач.

2. Домедична допомога і її принципи. Безпека рятувальника.

3. Види кровотеч. Ознаки масивної кровотечі. Пошук кровотеч.

4. Прямий і непрямий тиск на рану.

5. Турнікети. Практика самодопомоги, практика в парах. Рекомендовані турнікети.

6. Тампонування рани. Гемостатичний бинт. Пов’язка, яка тисне. Ізраїльський бандаж. Практика в парах.

7. Відпрацювання сценаріїв у групах.

8. Запитання учасників і підбиття підсумків заняття.