У Тернополі відбудеться навчання з домедичної допомоги від Фонду Сергія Притули

«Благодійний фонд Сергія Притули» продовжує проводити військові вишколи для цивільних у Тернополі. 20 жовтня відбудеться нове навчання “Домедична допомога: зупинка кровотеч (практичні відпрацювання)”.
Як повідомляє Центр готовності цивільних, під час тренінгу учасники зможуть дізнатися як визначити та зупинити небезпечні для життя кровотечі за допомогою сучасних засобів. А також навчитися користуватися турнікетом, виконувати тампонування рани, накладати пов’язки, що тиснуть.
Інструктором тренінгу, який триватиме з 10:00 до 14:00, буде Анна Єгорова. Вхід на подію це вільний донат у БО «Фонд Сергія Притули». Для участі обов’язково потрібна попередня реєстрація за ЦИМ посиланням.
Місце проведення організатори повідомлять після реєстрації незадовго перед днем навчання.
Програма:
1. Правила тренінгу та постановка задач.
2. Домедична допомога і її принципи. Безпека рятувальника.
3. Види кровотеч. Ознаки масивної кровотечі. Пошук кровотеч.
4. Прямий і непрямий тиск на рану.
5. Турнікети. Практика самодопомоги, практика в парах. Рекомендовані турнікети.
6. Тампонування рани. Гемостатичний бинт. Пов’язка, яка тисне. Ізраїльський бандаж. Практика в парах.
7. Відпрацювання сценаріїв у групах.
8. Запитання учасників і підбиття підсумків заняття.