У Тернополі відбудеться літературний поєдинок «Поетичний герць»

Безкоштовний літературний вечір у Тернополі – “Поетичний герць” відбудеться 21 березня о 18:00 в креативному кластері “Na пошті”.

До Міжнародного дня поезії креативний кластер Na пошті організовує «Поетичний герць» – можливість заявити себе як поета, поділитися з публікою своїми працями та детальніше пізнати культуру міста.

На сцені виступатимуть молоді тернопільські поети, які попередньо пройшли відбір. Поетичні читання проходитимуть у вигляді батлу поезій. Переможця чекають лаври та приз від організаторів, всіх учасників – увага та аплодисменти. А для вас, глядачі, це шанс стати на крок ближче до культурного життя Тернополя.

Розпочнуть вечір з презентації фільму про воркшоп “Монокль”, який проходив у листопаді завдяки мистецькому фестивалю “Ї”, а також переглянуть створену під час фестивалю відеопоезію.

Запрошуйте своїх друзів та знайомих, близьких та рідних, щоб разом насолоджуватися літературою міста та зробити свій внесок у її розвиток.