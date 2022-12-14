14.12.2022 15:44

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі відбудеться концерт “White Christmas”: музична традиція новорічно-різдвяних свят

14.12.2022

Ірина Нова

54

Тернопільщина, Культура, Новини, Події, Афіша

Поширити:

Ідеальний спосіб відчути новорічний настрій та поринути у вир різдвяних святкувань тернополяни зможуть вже 23 грудня на улюбленій концертній програмі “White Christmas”. У 2022-му “White Christmas” буде ще й чудовим подарунком до Дня Святого Миколая.

Відбудеться він у Драмтеатрі. Початок о 19:00.

“Наша концертна програма вже встигла стати для багатьох чудовою зимовою традицією та збирає слухачів з різних українських міст. Приходьте, щоби наповнитися світлом та атмосферою наймагічнішого періоду в році – різдвяного. У ці часи нам всім надзвичайно важливо бути разом, допомагати одне одному. “White Christmas” – музична традиція новорічних свят”, – запрошують на подію організатори.

На сцені лунатимуть всесвітньо відомі новорічні хіти,  Frank Sinatra “Let it snow”, “Jingle Bells”, “Santa Claus Is Coming To Town”, ABBA “Happy New Year”, Elvis Presley “Blue Christmas”  Wham! “Last Christmas”, Mariah Carey “All I want for Christmas is you” Andy Williams “It’s The Most Wonderful Time Of The Year” і ще  багато інших не менш відомих святкових композицій. Новорічні пісні прозвучать у виконанні симфонічного оркестру, солістів Павла Ільницького, Оксани Караїм та за участі Ladies’ TRIO.

Квитки ТУТ.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернополя, культура, події, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах