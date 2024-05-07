У Тернополі відбудеться фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де благословіння»

18-19 травня у Тернополі відбудеться традиційний міжконфесійний фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де благословіння».

Запрошуємо до участі хорові колективи, вокальні ансамблі та солістів-вокалістів. Прийом заявок триває до 10 травня. Цьогоріч планується, що захід повернеться у тернопільські храми, які стануть сценічними майданчиками для виступів учасників. Відтак, локаціями фестивалю будуть: Свято-Троїцький духовний центр на честь князя Данила Галицького та Храм Матері Божої Неустанної Помочі – повідомили у міській раді.

Учасників конкурсної програми оцінюватимуть у двох окремих категоріях: «Професіонали» і «Аматори». До категорії «Професіонали» належать професійні хорові колективи, професійні вокальні ансамблі, колективи спеціалізованих музичних навчальних закладів (вищих, середніх, початкових), професійні солісти-вокалісти. До категорії «Аматори» – усі інші хорові, вокальні колективи та окремі виконавці.

Нагадаємо, фестиваль-конкурс духовної пісні «Я там, де є Благословіння» було започатковано в Тернополі у 2011 році. За цей час він вже здобув свою історію та традиції, мав переможців та гостей, окрім пісень на духовну тематику, свого часу звучав і камерною музикою. Участь у фестивалі брали колективи краю та інших областей України, були гості з Грузії, Польщі, Словенії, Іспанії, Чехії, Естонії, представники Румунії та навіть Нігерії.

Засновниками та організаторами фестивалю-конкурсу духовної пісні «Я там, де є Благословіння» є Тернопільська міська рада та управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Довідкову інформацію про участь у конкурсі можна отримати за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 1, контактні телефони: 0671711750; (0352) 52-67-32.