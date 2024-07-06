У Тернополі вернісаж художника, який 100 років тому виставлявся у Венеції

Днями, у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку художника з околиць Почаєва – Івана Хворостецького. Він майже 100 років тому свою картину «Праля» виставляв у Венеції на міжнародній виставці. Саме вона як найкраща робота принесла йому справжнє визнання.

В експозиції виставки творчого доробку видатного художника, пейзажиста, іконописця, педагога Івана Хворостецького 52 полотна та портрет, написаний його учнем. Здебільшого це кримські, почаївські, кременецькі пейзажі, натюрморти, етюди.

Іван Федорович Хворостецький народився 18 квітня 1888 р. у Юридиках (нині у складі м. Почаєва)— помер 19 листопада 1958р., Почаїв)— український художник і педагог, майстер ліричного пейзажу.

Його роботи – це гармонія світу, неповторний подих землі, неба, повітря, цілісність життя. Іван Хворостецький – один з найкращих колоритних “співців” рідних краєвидів й кримської землі, які несуть філософський і творчий світ митця.

в майстерні Свято-Успенської Лаври 12-річний Іван вчився малярству в дядька-іконописця Андроника Лазарчука. З ним працював над розписами храмів Кременеччини, Білої Церкви. Заробляв цим на хліб.

У 1908-му у віці 37 років вступив до Київського художнього училища, в 1919 році – до Петербурзької академії мистецтв.

У Києві викладав малювання в школах, вишах й училищах. Загалом, за 25 років викладацької праці став наставником для цілого покоління сучасних українських митців. Багато малював й виставлявся.

На початку Другої світової війни на будинок у Києві, в якому жив Хворостецький, впала бомба, і всі його довоєнні твори згоріли. З того періоду збереглися лише чотири роботи у Національному художньому музеї. Це була найтрагічніша сторінка життя митця. Після неї з сім’єю митець переїхав до Почаєва, де провів решту свого життя, викладав і творив.

Помер художник 19 листопада 1958 року в Почаєві.

У 1968-му до 80-ліття від дня народження художника на його хаті у с. Юридики відкрили меморіальну дошку. Твори художника прикрашають колекції Національного художнього музею України, музеїв Тернополя, Кременця, Почаєва.