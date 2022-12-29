29.12.2022 18:58

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У Тернополі в шопці вперше народилося двоє ягнят (ВІДЕО)

29.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Події, Цікаво

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У центрі Тернополя в Різдвяній шопці народилися ягнята. Це вперше, коли на світ з’явилося зразу 2 тваринки.

Зараз про них з рештою овець опікуються працівники, пише “Файне місто”.

Також Микола Ткач звернувся до відвідувачів з проханням НЕ ГОДУВАТИ тварин. Це може їм НАШКОДИТИ!

“Тварин категорично не можна годувати відвідувачам. Були випадки, коли біля овець прибирали пакети, обгортки, солодощі, кукурудзяні палички і навіть шкірки від бананів. Зрозумійте, це може нашкодити тваринам і призвести до найгірших наслідків”, – наголосив директор.

Начальник пояснив, що харчова база тварин достатня. Вони їдять сіно і зернові. Овець годують вранці, коли випускають, та ввечері, коли закривають у “хатинці”. Тому зайіий раз турбуватися не треба.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, події, цікаво

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