У Тернополі в оздоровчо-реабілітаційному центрі для військових тривають ремонті роботи

У Тернополі активно тривають ремонтні роботи в оздоровчо-реабілітаційному центрі, який буде функціонувати для відновлення поранених захисників та мешканців громади.

Новий заклад, площею понад 1100 кв. м, з басейном буде працювати на вул. Чумацькій. Про це інформує ТМР.

Цими днями оглянув оздоровчо-реабілітаційний центр міський голова Сергій Надал разом з директором лікарні швидкої допомоги Ярославом Чайківським. На зустріч також запросили ветеранів, аби ті поділились враження та надали свої рекомендації щодо функціонування майбутнього реабілітаційного закладу.

«Зараз активно тривають ремонтні роботи приміщення для амбулаторного лікування захисників Тернопільської громади, щоб вони могли пройти ефективну реабілітацію, використовуючи сучасні методики лікування, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Завершити роботи планується до кінця року, і до цього часу ми хочемо врахувати досвід українських міст, інші міжнародні практики, а також думки та досвід самих ветеранів. Для цього ми запросили військовослужбовців оглянути приміщення та висловити свої рекомендації й побажання, які ми обов’язково врахуємо. Мета – забезпечити, щоб вже у січні заклад міг повноцінно запрацювати, відповідаючи всім необхідним вимогам комфорту, доступності та зручності перебування.

У реабілітаційному центрі буде функціонувати басейн, зали фізичної терапії, кабінет ерготерапії, кабінети психологів та психотерапевтів, кабінети арттерапії та палати денного перебування.

«Головним показником роботи цього реабілітаційного центру буде кількість людей, яких тут зможуть підняти на ноги. Це надзвичайно важливо, оскільки поранені, які повертаються з фронту, самостійно переживають складні емоції та труднощі. Важливо, щоб бійці бачили свій шлях до одужання і відчували підтримку, – зазначив Олег Сус, захисник, який проходить відновлення після поранення.