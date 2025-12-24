У Тернополі в межах проєкту «Доступна спадщина» військовим передали 20 намолених ікон

17 грудня у Тернопільській міській бібліотеці №4 для дорослих «Етно-центр» учасники культурного проєкту «Доступна спадщина» передали військовослужбовцям двадцять ікон. Про це Суспільному повідомила завідувачка бібліотеки Анна Зімінська.

Упродовж тижня в книгозбірні тривав майстер-клас з іконопису. До нього долучилися волонтери, внутрішньо переміщені особи, матері військових, зниклих безвісти, а також представники творчих осередків Тернополя.

Одну з ікон для підрозділу, в якому служить військовослужбовець Петро П’єнтак, передала його матір — керівниця творчої майстерні «Під покровом Богородиці» Наталія Війтович. За її словами, ікона з образом ангела символізує віру та надію на перемогу. Сам боєць зазначив, що молитва й ікона супроводжують їх щодня, особливо під час виходів на позиції.

Син Наталії Війтович зник безвісти на Покровському напрямку. Жінка з власного досвіду знає, наскільки важливою є духовна підтримка для захисників, і допомагала учасникам проєкту писати ікони. Вона назвала ікону «духовним ППО» для воїнів.

До ініціативи долучилася й переселенка з Покровська Ірина Антонова, для якої це був перший досвід іконопису. Жінка розповіла, що вкладала в роботу серце й віру, аби ікона допомогла зберегти життя воїна.

Ікони передали волонтеру Володимиру Мосейку, який доправить їх у підрозділи на Запорізький, Донецький, Харківський, Сумський напрямки, зокрема до 28-ї, 95-ї, 115-ї бригад, батальйону «Вовки Да Вінчі» та батальйону безпілотних систем «Спалах». Перед відправленням ікони освятили в храмі Івана Богослова.

Проєкт «Доступна спадщина» реалізували за підтримки благодійного фонду «Цвіт реформації». За словами Анни Зімінської, його місією було об’єднати переселенців, родини героїв та мешканців громади. Над іконами працювали люди з різних регіонів України, а духовний супровід забезпечував отець Василь Макоїд.

На завершення організатори зазначили, що всі двадцять ікон є «намоленими» та покликані духовно підтримати й захистити українських захисників.