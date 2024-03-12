У Тернополі у відомій охоронній фірмі виявили більше 10 кг наркотиків, незаконну зброю та набої

Офіційно заявляю, що дійсно в рамках кримінального провадження було проведено 20 санкціонованих обшуків у відомої у Тернополі охоронної фірми. У результаті вжитих заходів у фігурантів було вилучено більше 10 кілограмів різних наркотичних речовин, пристрої для вживання наркотиків, незаконну зброю та набої різного калібру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ). В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів) поліцейські затримали двох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК.