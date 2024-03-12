12.03.2024 20:13

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

У Тернополі у відомій охоронній фірмі виявили більше 10 кг наркотиків, незаконну зброю та набої

12.03.2024

Зоряна Деркач

296

Офіційно, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Головне, Війна з рф

Поширити:
У засобах масової інформації шириться новина про проведення обшуків та інших слідчих дій в приміщенні однієї відомої тернопільської охоронної фірми. Журналісти запитують чому поліція мовчить та не надає інформацію щодо даної події, повідомив у ФБ Сергій Зюбаненко. 
Офіційно заявляю, що дійсно в рамках кримінального провадження було проведено 20 санкціонованих обшуків у відомої у Тернополі охоронної фірми. У результаті вжитих заходів у фігурантів було вилучено більше 10 кілограмів різних наркотичних речовин, пристрої для вживання наркотиків, незаконну зброю та набої різного калібру (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ). В рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів) поліцейські затримали двох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК.
Запевняю, що повна та всебічна інформація щодо цих подій буде оприлюднена офіційно після завершення всіх процесуальних та слідчих дій, бо підозрюю, що це тільки початок цієї історії.
P.S. Монополія на силу має бути тільки у держави.

Теги: зброя, Сергій Зюбаненко, охоронна фіома, наркотики

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах