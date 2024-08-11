11.08.2024 12:44

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У Тернополі у ставі втопилася жінка

Трагедія сталася вчора ввечері.

11.08.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини

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Вчора ввечері сталася трагедія, у тернопільському ставі втопилася жінка.

Про це “Суспільному” повідомив пресофіцер головного управління ДСНС області Андрій Брик.

Рятувальники отримали інформацію те, що втопилася людина, о 17:15, а о 17:21 знайшли тіло і почали його витягувати з води.

“Тіло знайшли у ставі на вулиці Мaзeпи, 2. За зовнішніми ознаками, жінці було приблизно 50 років. Рятувальники передали тіло медикам для експертизи”, — розповів пресофіцер ДСНС.

Наразі всі причини і обставини цієї події.

Теги: став, потопельники, Тернопіль

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