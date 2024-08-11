У Тернополі у ставі втопилася жінка

Вчора ввечері сталася трагедія, у тернопільському ставі втопилася жінка.

Про це “Суспільному” повідомив пресофіцер головного управління ДСНС області Андрій Брик.

Рятувальники отримали інформацію те, що втопилася людина, о 17:15, а о 17:21 знайшли тіло і почали його витягувати з води.

“Тіло знайшли у ставі на вулиці Мaзeпи, 2. За зовнішніми ознаками, жінці було приблизно 50 років. Рятувальники передали тіло медикам для експертизи”, — розповів пресофіцер ДСНС.

Наразі всі причини і обставини цієї події.