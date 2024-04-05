У Тернополі у громадському транспорті оштрафували майже 150 пасажирів

Під час рейдів були зафіксовані випадки, коли пасажири намагалися оплатити проїзд готівкою. З ними провели роз’яснювальну роботу. Крім того, дехто сплачував проїзд чужим персоніфікованим електронним квитком. Такі картки вилучили.

“Загалом контролери оштрафували 144 пасажирів. Звертаємо увагу, що контроль оплати проїзду пасажирами у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься й надалі”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, що у громадському транспорті Тернополя діє безготівкова система розрахунку. Оплатити проїзд можна лише банківською карткою, неперсоніфікованими електронними проїзним або “Соціальною картою тернополянина”.