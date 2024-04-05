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У Тернополі у громадському транспорті оштрафували майже 150 пасажирів

05.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Минулого місяця контролери здійснили понад 4 тисячі перевірок у громадському транспорті Тернополя. У ході яких було виявлено 255 порушень, повідомили у міській раді.

Під час рейдів були зафіксовані випадки, коли пасажири намагалися оплатити проїзд готівкою. З ними провели роз’яснювальну роботу. Крім того, дехто сплачував проїзд чужим персоніфікованим електронним квитком. Такі картки вилучили.

“Загалом контролери оштрафували 144 пасажирів. Звертаємо увагу, що контроль оплати проїзду пасажирами у громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься й надалі”, – зазначили у мерії.

Нагадаємо, що у громадському транспорті Тернополя діє безготівкова система розрахунку. Оплатити проїзд можна лише банківською карткою, неперсоніфікованими електронними проїзним або “Соціальною картою тернополянина”.

Джерело: Тернопільська міська рада

Теги: штраф, Тернопіль, громадський транспорт

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