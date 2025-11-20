20.11.2025 07:39

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару

20.11.2025

Галина Кіт

25

Тернопільщина, Новини, Головне, Суспільство, Війна з рф, Теми

Поширити:

Станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася. Ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них — 3 дітей. 93 людини поранено, зокрема 18 дітей. 46 осіб – врятовано.

Рятувальники працювали всю ніч. Розібрано понад 700 кв.м завалів, вивезено 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати виключно вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України — загалом понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Джерело: ДСНС України

Теги: загиблі, обстріл РФ, Тернопіль, ДСНС

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах