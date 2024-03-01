У Тернополі своя війна – на вулиці Шпитальній

З’явилися нові «серії» того, як «воюють» поліцейські, забудовники, судді… Поки в країні страшні доленосні події, Тернопіль живе своїми містечковими клопотами. Іноді спадає на думку, що, попри невідомість майбутнього, населення Файного міста внутрішньо переконане: якщо москаль і дійде до європейських кордонів, то Тернопіль він омине. А відтак, треба робити ремонти, бруківки, будуватися, якщо виникатимуть проблеми – домовлятися, судитися…

Кожне незаконня у нашому місті має свій «дах» – це знає кожен притомний тернополянин. І якщо на вулиці Шпитальній зводять житловий комплекс, безкарно піддаючи ризику руйнації сусіднє приватне помешкання, то це можливо під захистом «даху». Й взагалі – без «освячення» керівною політичною силою міста не зведеш навіть псячої будки, не те що багатоповерховий будинок.

За справу взявся полковник

Тема скандального будівництва – дуже динамічна й щоразу обростає новими фактами. Нещодавно додалися свіжі, ще не відомі загалу «серії». Але на початок – коротко про канву події. Минулого літа новопризначений начальник обласної поліції Сергій Зюбаненко особисто виїхав на будівництво, аби з’ясувати, що насправді відбувається. Мешканка приватного будинку на вулиці Шпитальній, 24 неодноразово скаржилася у поліцію на дії забудовника. Полковник оглянув будівельний майданчик, де працювала техніка та активно велося будівництво.

Як тоді констатували у відділі комунікації обласної поліції, за цим фактом розслідують кримінальні провадження, відкриті за ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). У рамках проваджень проводяться будівельно-технічні експертизи та слідчі дії.

Полковник доручив відповідним службам провести детальне вивчення справи і причин, через які затягуються розслідування цих кримінальних проваджень. Будівельні роботи на вказаній ділянці призупинено. Згодом Тернопільський міськрайонний суд на час проведення досудового розслідування наклав арешт на земельну ділянку. Та недовго музика та грала – Тернопільський апеляційний суд скасував арешт, і роботи відновилися. «Кoлегія суддів пoстанoвила: апеляційну скаргу – задoвoльнити, ухвалу слідчoгo судді Тернoпільськoгo міськрайoннoгo суду від 11.08.2023 прo арешт майна – скасувати. Ухвала є oстатoчнoю і oскарженню в касаційнoму пoрядку не підлягає, пoвний текст ухвали буде прoгoлoшений 23 серпня 2023 рoку», — пoвідoмила суддя Тернoпільськoгo апеляційнoгo суду Ірина Тиха.

Упіймати пересмішників

Такий розвиток подій викликав чималий суспільний резонанс – якщо навіть начальник обласної поліції не може припинити будівельне свавілля, то що казати «смертним». Можна припустити, що полковник почувався геть не камільфо, адже гучно заявивши про себе, фактично сконфузився – принаймні так виглядало збоку.

Але, судячи з подальших подій, коса найшла на камінь, і протиборство лише наростало. 22 листопада минулого року з різницею у кілька хвилин на різних вулицях Тернополя поліцейські зупинили два автомобілі. В одному BMW їхав замовник будівництва на Шпитальній С., в другому BMW – виконавець будівництва (забудовник) Щ. Обох запідозрили у керуванні в нетверезому стані.

Варто декілька слів сказати про цих осіб. Обоє, умовно кажучи, власники «заводів та пароходів» – бенефіціари або співвласники багатьох фірм. В Інтернеті є у відкритому доступі перелік бізнесового капіталу цих людей. Словом, люди небідні, і для них 17 тисяч гривень штрафу, що передбачено за статтею 130 КУпАП за нетверезу їзду, було б не дуже відчутним. Але… Санкція статті ще передбачає позбавлення права керування авто на рік. Це вже серйозніше.

Як покарали водіїв?

Обоє водіїв відмовилися дихати у газоаналізатор Alcotest. Замовник будівництва С. нібито погоджувався їхати на освідування у медичний заклад, але не їхав. Цитую постанову Тернопільського міськрайонного суду: «На пропозицію патрульного поліцейського пройти огляд на визначення стану алкогольного сп`яніння на місці за допомогою технічного приладу: «Я не хочу» 17:27 (вказано час – ред.); проїхати до медичного закладу – «погоджуюся» 17:27. Натомість, замість реалізації наміру проїхати до медичного закладу для проходження огляду, від ОСОБА_1 надійшли наступні заяви: «Зачекайте, поспілкуюся з дружиною» 17:28, «я зараз» 17:35, всупереч вимозі поліцейського залишатися на місці події – намагання сісти та зачинитися у власному автомобілі 17:36, «я вважаю, що мене зупинили незаконно» 17:40, «дайте мені поговорити по телефону» 17:46.

17:49 від патрульного поліцейського надійшла повторна пропозиція пройти огляд, відповідь ОСОБА_1 «дайте хвилиночку».

17:52 патрульним поліцейським повідомлено ОСОБА_1 про намір складання протоколу за відмову від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп`яніння, оскільки дії останнього свідчать про намір затягування визначеного законом часу на проходження огляду».

Після складання протоколу патрульні викликали до С. працівників ТЦК, які доставили водія до Тернопільського об`єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чим усе завершилося? У Тернопільському міськрайонному суді С. визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, та накладено штраф – 17000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на рік. С. у судовій залі не було, хоча був його адвокат. Суддя, зіславшись на рішення Європейського суду з прав людини (судова практика ЄСПЛ є джерелами права в Україні), констатував: «Сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки. Відтак судом постановлено розглядати справу за особистої відсутності ОСОБА_1, котрий не повідомив про причину неявки, однак забезпечив присутність свого захисника».

Можна лише здогадуватися…

Цей момент – розгляд справи за відсутності – став, можливо, найголовнішим аргументом при оскарженні постанови до апеляційної інстанції. Колись судді поспішали, бо існував 3-місячний термін притягнення до відповідальності за всіма адміністративними порушеннями, що розглядаються судом. Якщо термін пропущено – провадження закривали. Але, починаючи з 18 березня 2021 року, термін притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП збільшили, і тепер він становлять один рік з моменту скоєння правопорушення. Законодавці зробили це зі зрозумілих причин – щоб водії не могли затягувати розгляд справ та уникати відповідальності.

Тобто терміни не підпирали, і якби судове засідання перенесли й ще раз повідомили С. про виклик до суду, судове рішення важче було б скасувати.

Першого лютого уже згадана суддя Ірина Тиха, розглядаючи апеляційну справу, вказала: «В порушення вимог ст.268 КУпАП суд розглянув справу за відсутності ОСОБА_1, не дивлячись на те, що у матеріалах справи не міститься даних, які підтверджують те, що йому було відомо про місце і час розгляду справи». І далі: «Присутність особи, яка має право брати безпосередню участь і виступати у суді, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, є невід`ємним правом на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції, а для суддів усіх інстанції – важливим елементом законного і справедливого правосуддя в порівнянні з опонентом».

А ще суддя констатувала: «Жодних доказів відмови водія від проходження у встановленому законом порядку огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння у оскаржуваному рішенні не міститься». Відтак вирішила: постанову скасувати, а провадження в справі закрити – у зв’язку з відсутністю у діях складу адміністративного правопорушення.

Стосовно іншого водія – Щ. у Тернопільському міськрайонному суді теж винесли постанову про правопорушення за ст. 130 КУпАП та призначили 17 тисяч гривень штрафу й заборону керувати транспортом на рік. Справу теж розглянули за відсутністю особи, стосовно якої складено протокол. Передбачити результат апеляційного розгляду неважко. «Вище» справа не піде – постанова апеляційного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Між тим, як уже повідомляла «Свобода», одинадцятого січня правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели обшуки в одній із будівельних компаній.

Слідчі вилучили всю документацію, аби вивчити її та переконатися, що усі об’єкти, а їх понад десять, зводяться відповідно до будівельно-технічних норм.

Усі факти внесені в ЄРДР відповідно до чотирьох статей Кримінального кодексу. Власникам будівельної компанії інкримінують пошкодження об’єктів культурної спадщини, які розташовані в межах історичного ареалу міста (ст. 298 ККУ), внесення до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей (ст. 366 ККУ), заволодіння грошовими коштами громадян у великих розмірах (ч.4 ст. 190 ККУ), а також порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, що створює загрозу заподіяння майнової шкоди та здоров’ю людей, які проживають на суміжних земельних ділянках (ст. 275 ККУ).

Тож далі буде…

Ольга КУШНЕРИК