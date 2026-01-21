У Тернополі сусідка у сусідки виманила 168 тисяч

До Тернопільського районного управління поліції надійшла інформація про факт шахрайства, жертвою якого стала літня мешканка обласного центру.

Жителька Тернополя, 1952 року народження, у період з січня 2022 по квітень 2025 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами своєї сусідки, тернополянки, 1948 року народження.

“Зловмисниця під приводом оплати комунальних послуг та нібито догляду за квартирою, поки власниця квартири перебувала закордоном, отримала від потерпілої близько 160 тисяч гривень. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України”, – йдеться у дописі поліції.