У Тернополі судитимуть працівника ТЦК за отримання 500 доларів хабара

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно інструктора відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, інструктор відділення рекрутингу пообіцяв місцевому 26-річному жителю вплинути на прийняття рішення службовими особами Тернопільського ОМТЦК та СП щодо постановки його на військовий облік та надання йому відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку із вступом у коледж. Призовника зарахували у місцевий навчальний заклад на платну форму навчання.

Свої послуги працівник ТЦК оцінив у 1500 доларів США.

Правоохоронці задокументували одержання ним частини раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США