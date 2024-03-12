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У Тернополі судитимуть працівника ТЦК за отримання 500 доларів хабара

12.03.2024

Зоряна Деркач

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Офіційно, Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини, Війна з рф

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Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт стосовно інструктора відділення рекрутингу та комплектування Тернопільського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, інструктор відділення рекрутингу пообіцяв місцевому 26-річному жителю вплинути на прийняття рішення службовими особами Тернопільського ОМТЦК та СП щодо постановки його на військовий облік та надання йому відстрочки від призову під час мобілізації у зв’язку із вступом у коледж. Призовника зарахували у місцевий навчальний заклад на платну форму навчання.
Свої послуги працівник ТЦК оцінив у 1500 доларів США.
Правоохоронці задокументували одержання ним частини раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 500 доларів США
Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області, за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: прокуратура, хабар, працівник тцк

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