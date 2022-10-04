Чоловік заздалегідь готувався до злочину: мав необхідні інструменти для заготівлі лісопродукції та транспорт.

Тернопільські слідчі під керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно лісничого одного з лісогосподарських підприємств області.

Як повідомляють поліцейські, мешканець Тернопільського району обвинувачується незаконній порубці та розтраті чужого майна.

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, зловживаючи своїм службовим становищем, на ввіреній йому ділянці здійснив незаконну порубку дерев породи граб, заподіявши екологічних збитків на суму у понад 123 000 гривень.

До злочину чоловік готувався заздалегідь: мав необхідні інструменти для заготівлі лісопродукції та транспорт.

Крім того лісник не забезпечив збереження на охоронюваній ним ділянці дров’яної деревини вільхи, осики та граба, а в подальшому здійснив розтрату цієї деревини, завдавши матеріальної шкоди на суму у понад 41 тисячу гривень.

Працівники поліції під час досудового розслідування зібрали достатньо доказів причетності зловмисника до скоєння цих правопорушень. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 246 КК України (незаконній порубці дерев у лісах, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 191 КК України( розтраті чужого майна, яке було ввірене особі).

Досудове розслідування в даному кримінальному проваджені завершили, справу слідчі передали до суду.

До слова, у місті Монастириська, що на Тернопільщині, не зважаючи на війну, продовжують красти ліс. За словами місцевої жительки, вантажівка, заповнена дровами не зупинилася біля лісництва у Монастириськах, а попрямувала у напрямку Бучача. Детальніше читайте у матеріалі.

Довідка

Відповідно до ч. 4 ст. 246 ККУ, незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Відповідно до ч. 1 ст. 191 ККУ, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, карається штрафом від 34 тисяч до 85 тисяч гривень або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.