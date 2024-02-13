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У Тернополі судитимуть колаборанта, який допомагав окупантам

13.02.2024

Ірина Нова

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Про це говорять, Тернопільщина, Новини

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У Тернополі за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури оголосили підозру колаборанту з с. Гюнівка Запорізької області (ч. 5 ст. 111–1 КК України).

 

За даними слідства, підозрюваний, підтримуючи воєнну агресію рф, з травня 2022 року до січня 2024 року добровільно займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на тимчасово окупованій території с. Гюнівки Великобілозерської сільської територіальної громади Запорізької області.
Колаборант організовував розселення військовослужбовців держави-агресора по приватних будинках мешканців села, які виїхали на підконтрольну уряду України територію; надавав безперешкодний доступ представникам окупаційної влади до адміністративних приміщень населеного пункту; залучав односельців до роботи в підрозділах та установах окупаційної адміністрації, забезпечував виконання інших незаконних вказівок окупаційної адміністрації.
Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі Управління Служби безпеки України в області.

Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: Тернопільська обласна прокуратура, судитимуть колаборанта, Тернопіль

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