У Тернополі судитимуть колаборанта, який допомагав окупантам

У Тернополі за процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури оголосили підозру колаборанту з с. Гюнівка Запорізької області (ч. 5 ст. 111–1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, підтримуючи воєнну агресію рф, з травня 2022 року до січня 2024 року добровільно займав посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на тимчасово окупованій території с. Гюнівки Великобілозерської сільської територіальної громади Запорізької області.