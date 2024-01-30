У Тернополі стрімко дорожчають овочі з борщового набору

Овочі з борщового набору дорожчають на тернопільських ринках і в магазинах. За словами продавців, вартість деякої продукції у Тернополі від початку року зросла удвічі.

Тенденцію пов’язують із сезонністю і збільшенням кількості позицій із-за кордону, пише За Збручем.

Найбільше подорожчала цибуля. Нині її ціни коливаються від 20 до 45 грн. за кг., вартість залежить від сорту і виробника. Також стрімко зростають ціни на часник, – каже керівниця торгової мережі Івана Бойчук. Це пов’язують із завезенням імпортного часнику.

«Імпортна продукція, особливо що стосується сільсько-господарської галузі, завжди дорожча. Ми пам’ятаємо, що минулого року часник вартував понад 200 грн. за кг., цьогоріч таких цін немає, але тенденція до здорожчання спостерігається. А загалом, цибуля і часник – це такі продукти, які традиційно дорожчають навесні. Цьогорічні тенденції дещо спокійніші, ніж торік. Також зростає ціна капусти, моркви, інших овочів з так званого борщового набору».

За інформацією статистиків краю, вартість продуктів борщового набору від початку року в середньому зросла 20%.