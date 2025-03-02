У Тернополі стартувала електронна реєстрація майбутніх першокласників

З 1 березня стартувала електронна реєстрація та прийом документів до першого класу закладів загальної середньої освіти Тернопільської міської ради на 2025-2026 навчальний рік. Зарахування відбувається з використанням системи «Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою» (портал SCHOOL.ISUO.ORG).
Для зарахування необхідно:
Cтворити електронну заяву до обраного закладу освіти (деталі в Порядку організації та проведення електронного зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти).
Принести до 31 травня 2025 року в ЗЗСО всі необхідні документи (копії та оригінали документів (згідно з переліком зазначеним у Порядку) та написати відповідну заяву про зарахування до першого класу закладу освіти.
- Зарахування дітей до закладу відбувається згідно наказу 1 червня або 15 червня, залежно від права на першочерговість, та наявності місць.
- Зарахування до закладу після 15 червня та впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування.
Документи, необхідні для зарахування:
- Заява про зарахування дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти від одного з батьків дитини (законного представника), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).
- Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти.
Оригінал медичної довідки за формою № 086/о «Медична довідка (витяг з медичної картки амбулаторного хворого)».
- Оригінал та копія документа, що підтверджує місце проживання (перебування) дитини.* (Довідку про реєстрацію місця проживання особи надавати не потрібно (за умови, що особа зареєстрована у Тернопільській громаді). Заклад освіти формує довідку про місце реєстрації особи самостійно!).
У випадку зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням за відсутності) до заяви додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
Зарахування дитини в обраний заклад освіти з правом на першочергове зарахування гарантується Законом. Також батьки мають право подати електронну заявку до будь-якого іншого закладу – до нього дитина може бути зарахована на вільні місця.
Право на першочергове зарахування мають діти:
- місце проживання яких на території обслуговування школи підтверджене;
- які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами учнів цього закладу освіти;
- які є дітьми працівників цього закладу освіти;
- які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (для закладів ПШ № 2, ПШ № 3, ПШ № 5).