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У Тернополі спіймали водіїв, які ганяли на розшукуваних автомобілях

02.03.2023

Роман Васильович

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Кримінал, Новини

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У Тернополі виявили автомобілі, які перебувають у розшуку.

Водії даних транспортних засобів порушили правила дорожнього руху, тому патрульні поліцейські зупинили їх для перевірки документів.

Кермувальника автомобіля ВАЗ правоохоронці зупинили на вулиці Галицькій. Під час перевірки документів встановили, що транспортний засіб перебуває у розшуку державною виконавчою службою.

«Автомобіль Fiat, охоронці порядку зупинили за порушення ПДР на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Перевіривши інформацію про водія та транспортний засіб згідно з базами даних, встановили, що автівка також перебуває в розшуку ДВС», – розповіли у патрульній поліції Тернопільщини.

Патрульні склали на водіїв відповідні адмінматеріали та повідомили про події працівників державної виконавчої служби.

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Джерело: Тернополяни

Теги: поліція, автомобілі

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