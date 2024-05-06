У Тернополі спіймали серійного злодія

50-річний зловмисник обкрадав магазини у Тернополі, завдаючи шкоди на тисячі гривень. Наступні вісім років він може провести за ґратами.

Повідомлення про злочин днями надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від працівників торгових закладів.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що лише у квітні зловмисник вчинив п’ять крадіжок. Приміром, з одного торгового закладу за декілька відвідувань він виніс товару на понад тисячу гривень, з іншого – на понад дві тисячі. Серед викраденого – електроприлади, засоби гігієни та інше.

Після звернень адміністраторів торгових закладів поліцейські провели оперативні заходи та встановили, що до усіх злочинів причетний раніше неодноразово судимий за крадіжки 50-річний тернополянин.

Співробітники карного розшуку затримали крадія в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу після скоєння ним чергової крадіжки.

Зловмисникові оголошено підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Згідно рішення суду на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Оперативники перевіряють підозрюваного на причетність до інших злочинів.