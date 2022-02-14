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Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко скликає позачергову сесію облради у зв’язку із суспільно-політичною ситуацією та загрозою активізації військових дій.

Про це очільник області повідомив на своїй Facebook -сторінці.

– Завтра, 15 лютого, о 09.00 год. відбудеться нарада з керівниками депутатських фракцій. У зв’язку з цим закликаю бути готовими:

депутатам обласної ради оперативно прибути в м. Тернопіль для участі в позачерговій сесії ради;

виконавчому апарату обласної ради працювати в посиленому режимі,

– зазначив Михайло Головко.