На українських дорогах запрацювали камери автоматичної фiксацiї порушень. Їх вимкнули на початку вторгнення у цiлях безпеки.

Як повiдомив перший заступник Департаменту патрульної полiцiї Олексiй Бiлошицький, з 16 травня на недобросовiсних кермувальникiв вже винесли близько 50 тисяч постанов.

За словами правоохоронця, перевiрити наявнiсть штрафiв можна на офiцiйному сайтi МВС України https://bdr.mvs.gov.ua/, в мобiльному додатку МВС “Штрафи ПДР”, або у телеграм-ботi “Штрафи ПДР” @ShtrafyPDRbot.

“З цими сервiсами ви зможете не тiльки сплатити штрафи, а й оперативно отримати повiдомлення про новi постанови або змiни їх статусу. Також в застосунках можна знайти актуальну iнформацiю про розмiщення на картi комплексiв автоматичної фiксацiї порушень ПДР”, – розповiв у Facebook Бiлошицький.

Нагадаємо, що 16 травня 5 камер автоматичної фiксацiї порушень запрацювали у Тернополi.

“Наголошуємо, що в межах населених пунктiв максимальна швидкiсть для руху транспортних засобiв – 50 км/год. Перевищення швидкостi є однiєю з основних причин дорожньо-транспортних пригод. Кермуйте вiдповiдально”, – закликають патрульнi.

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