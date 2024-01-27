У Тернополі штрафують пасажирів громадського транспорту

Контроль за оплатою у громадському транспорті Тернополя здійснюється спільно з муніципальними інспекторами.

Працівники управління муніципальної інспекції спільно з контролерами КП «Тернопільелектротрансу» проводять перевірки оплати за проїзд пасажирами та дотримання порядку розрахунків за проїзд водіями комунального та приватного громадського транспорту.

В середньому за день під час спільних обстежень працівники перевіряють 35-40 одиниць громадського транспорту – автобусів та тролейбусів.

Пасажири, в яких відсутні проїзні документи, притягуються до відповідальності за ст. 135 КУпАП. Водії, які отримують готівкові кошти за проїзд, притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Безквитковий проїзд

Безквитковий проїзд пасажира, в тому числі проїзд без реєстрації або компостування проїзного документа, а так само провезення без квитка дитини віком від семи до шістнадцяти років: