У Тернополі штаб-сержант ТЦК брав хабарі будматеріалами

Штаб-сержант систематично брав хабарі товаром з крамниці в обмін на обіцянку звільнити від служби в армії. Співробітника ТЦК затримали оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Тернопільщини.

Користуючись своїм службовим становищем та доступом до відомчих баз, військовослужбовець пропонував чоловікам призовного віку допомогти уникнути мобілізації. За гроші фігурант обіцяв видалити з баз даних інформацію про факт вручення повістки та не прибуття до військкомату військовозобов’язаних. Свою послугу оцінював у 20-40 тисяч гривень.

Щоб залишатися непоміченим, хабарник вигадав власну корупційну схему. Ухилянти йшли оплачувати у крамниці обраний зловмисником товар, зокрема і будматеріали, після чого передавали йому чек та накладну. З цими доказами оплати фігурант або безперешкодно забирав товар, або повертав собі кошти за нього.

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі штаб-сержанту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне він може провести за ґратами до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Заходи з викриття проходили у взаємодії зі співробітниками військової контррозвідки СБУ.