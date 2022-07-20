Виконавчий комітет Тернопільської міської ради затвердив в новій редакції Положення про порядок надання щомісячних виплат членам сімей загиблих захисників України. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Згідно з Положенням, допомогу надаватимуть:

Членам сімей загиблих (померлих) захисників України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією росії і під час забезпечення проведення антитерористичної операції та мають посвідчення члена сім’ї загиблого;

Членам сімей загиблих, які не мають статусу і посвідчення члена сім’ї загиблого;

Членам сімей Героїв Небесної Сотні.

Також допомогу доплачуватимуть до пенсії людям, на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА.

Щомісячні виплати надаватимуть у розмірі 1000 грн. Вони є одним із видів допомоги, яка планується Програмою «Турбота» на 2022-2024 роки та надається з коштів місцевого бюджету.

Така допомога надається особам, які зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади.