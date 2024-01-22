Працювали за перевіреною схемою: у Тернополі шахраї видурили в жінки 80 тисяч гривень

Заявниця в одній із соціальних мереж знайшла оголошення про заробіток. Потерпіла погодилася на “підробіток” – здійснюючи фінансові операції з обігом валюти.
Кілька разів “роботодавці” повертали жінці зароблені кошти, викликавши довіру. Однак, для виводу заробітку, шахраї переконали заявницю, здійснити перерахунок своїх коштів на рахунок аферистів. Вона погодилась та здійснила ряд переказів на суму майже 80 тисяч гривень.
Будьте обережні – не довіряйте оголошенням про «легкий» прибуток в соцмережах.
Якщо ви зрозуміли, що надали дані своїх платіжних карток шахраям, негайно заблокуйте картку.
Будьте уважними і не дайте шахраям жодного шансу!