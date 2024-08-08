У Тернополі СБУ повідомила про підозру колаборантці, яка змушувала односельців підтримати приєднання Херсонщини до складу рф

Слідчі Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще однієї зрадниці із окупованої частини Херсонської області. Нею виявилася 50-річна психологиня Таврійського ліцею Голопристанської міської ради, яка після окупації частини Херсонщини прийняла пропозицію загарбників та за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади.

Про це ідеться у повідомленні СБУ у Тернопільській обалсті.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вересні 2022 року колаборантка погодилася очолити т.зв. «дільничну виборчу комісію» для організації та проведення фейкового волевиявлення щодо приєднання тимчасово окупованої території Херсонської області до складу російської федерації.

Очолюючи комісію, вона здійснювала підготовку приміщення для роботи незаконної виборчої дільниці, поширювала агітаційні матеріалів із символікою держави-агресора, забезпечувала формування реєстру виборців із числа жителів сіл Таврійське та Гладківка.

Також, з метою залучення якомога більшої кількості громадян до голосування, зрадниця разом з іншими членами виборчої комісії обходила вулиці сіл та закликала перехожих прийняти участь у псевдореферендумі.

З 24 по 27 вересня 2022 року вона у супроводі російських військових здійснювала побудинковий обхід своїх односельців зі скринькою для голосування та змушувала їх «проголосувати» за незаконне приєднання області до складу країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Тернопільського управління СБУ заочно повідомили зрадниці про підозру за ч.5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За співпрацю з ворогом їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Оскільки на даний час підозрювана переховується від правосуддя на тимчасово не підконтрольній українській владі території, правоохоронцями проводяться комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Джерело: Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області