У Тернополі СБУ повідомила про підозру «чиновниці», яка схиляла жителів окупованого Приморська до співпраці з ворогом

Слідчі Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом ще однієї «чиновниці» із окупованої частини Запоріжжя.

Зловмисницею виявилася колишня заступниця директора Приморського районного центру зайнятості, яка після захоплення міста росіянами добровільно прийняла пропозицію загарбників та за власним бажанням приєдналася до органів окупаційної влади.

У серпні 2022 року вона очолила «районний центр зайнятості», який на той час підпорядковувався незаконному органу виконавчої влади росіян – т. зв. «міністерству праці та соціальної політики військово-цивільної адміністрації Запорізької області».

Під час досудового розслідування встановлено, що на цій посаді колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, а також допомагала окупантам реалізовувати ворожу політику у сфері регулювання зайнятості місцевого населення.

Зокрема, вона впроваджувала та контролювала дотримання співробітниками «центру» положень законодавства рф, організовувала виконання своїми підлеглими російських державних програм, переконувала відвідувачів працевлаштовуватися на підконтрольних окупантам підприємствах, щоб в подальшому сприяти ворогу чинити збройний опір українським військовим.

Також під час консультування жителів окупованого Приморська колаборантка схиляла їх до підтримки окупаційної влади, переконуючи місцевих мешканців у необхідності здачі українських паспортів та отриманні російського громадянства.

У межах кримінального провадження слідчі СБУ кваліфікували дії зрадниці за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України та заочно повідомили зловмисниці про підозру. За співпрацю з ворогом їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.