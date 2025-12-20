У Тернополі розширюють можливості реабілітації ветеранів через заняття в басейні

У Тернополі розширюють можливості для фізичної реабілітації ветеранів війни, які зазнали поранень під час захисту України. Військовослужбовці зможуть проходити відновлення за допомогою фізичних процедур у басейні в межах нової співпраці між силовими, медичними та освітніми установами міста. Про це повідомила 2 Галицька бригада Національної гвардії України.

Йдеться про Меморандум, який уклали між підрозділом Національної гвардії України, ветеранським простором «Незламні духом», Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області, Територіальним медичним об’єднанням МВС України по Тернопільській області та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

Одним із ключових напрямів співпраці стали заняття з плавання для ветеранів війни.

Військовослужбовці регулярно відвідують басейн, де мають можливість тренуватися та поступово відновлювати фізичну форму. Басейн обладнаний спеціальними підйомниками для крісел колісних. Простір адаптований так, щоб люди з інвалідністю могли почуватися комфортно та безпечно під час занять.

Учасники програми відзначають позитивні зміни після регулярних тренувань. Зокрема, у деяких бійців зменшилися або повністю зникли фантомні болі, покращився загальний фізичний та емоційний стан.

Командир відділення інструкторів Національної гвардії України, молодший лейтенант Володимир Чайківський наголошує на важливості таких ініціатив:

«Після поранень і важких травм військовим важливо не залишатися наодинці зі своїм станом. Реабілітація через спорт – це не лише про фізичне відновлення, а й про повернення віри в себе, у власні можливості. Коли боєць бачить підтримку, відчуває плече побратимів і фахівців, процес відновлення проходить значно ефективніше».

У межах програми ветерани отримують можливість швидше адаптуватися до нових умов життя та проходити відновлення у безпечному й підтримувальному середовищі.