Хлопець вранці, 15 вересня, вийшов з дому і досі не повернувся, місце перебуванння його невідоме.

Працівники Тернопільського районного управління поліції розшукують Зарванського Ігоря Богдановича, 2006 року народження, жителя міста Тернопіль.

Про це повідомляє Поліція Тернопільської області.

Хлопець вранці, 15 вересня, вийшов з дому і досі не повернувся, місце перебуванння його невідоме.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 16-17 років, зріст 165-17- см., худорлявої статури, волосся русяве, коротке.

Був одягнений в куртку червоного і чорного кольору, темні штани, сірі кросівки

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місце перебування зниклого, у поліції просять повідомляти за телефоном (0352) 27-11-70, 067 140 53 11 або на лінію «102».