У Тернополі розпочався марафон незламності “Творча майстерня в дії” (фото)

У грудні на базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді розпочався марафон незламності “Творча майстерня в дії”, який триватиме протягом зимових канікул.

На відкритті марафону були присутні наші вихованці, юні тернополяни та діти із тимчасово переміщених родин.

На святі діти знайомились із традиціями українського народу, ділилися цікавими історіями про минулорічні зимові свята. Настрою додала спільна танцювальна руханка, яка принесла багато радісних моментів і згуртувала усіх.

У теплій, дружній атмосфері відбулися майстер-класи. Гості Центру з ентузіазмом фантазували та експериментували, від чого отримали велике задоволення. Кожен мав можливість створити світлодіодний ліхтарик, новорічно-різдвяні вироби. Роботи вийшли дуже креативні.

Запрошуємо усіх охочих долучитися до участі в марафоні незламності “Творча майстерня в дії”, який продовжується у січні, на тему “Магія Різдва”.

Щиро дякуємо нашим захисникам та захисницям за кожен наш день і можливість на освітянському фронті наближати перемогу!