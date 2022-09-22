Як інформує КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря та відповідними зверненнями керівництва медичних закладів міста до підприємства, у Тернополі розпочато подачу теплоносія.

Наразі тепло постачається лише до закладів охорони здоров’я Тернополя: КНП«Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» ТОР та КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», повідомляє Тернопільська міська рада.

Ці заклади отримують теплоносій від джерела теплової енергії, яке працює на альтернативних видах палива.

Дані установи звернулися із листами про те, що готові здійснювати оплату за надану послугу. Реалізувати заходи із подачі опалення можливо завдяки тому, що реконструйовану котельню на вулиці Романа Купчинського було переведено на альтернативні види палива, тобто теплопостачання здійснюється без використання газу.

До слова, у помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8ºС або нижче.