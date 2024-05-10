У Тернополі розпочали працювати атракціони

Сьогодні, 10 травня, у парках Тернополя розпочали роботу 18 різних видів розважальних локацій, інформують у міськраді.

На території парку Сопільче працюють такі атракціони: «Берізка», «Сонечко», «Автодром», «Карнавал», «Дитяча залізниця», «Дзвіночок», потяг «Гусениця». Щодо вартості, то цьогоріч вона складає від 30 грн до 60 грн.

У парку Національного відродження для відвідувачів працюють атракціони: «Юнга», «Колесо огляду» «Ромашка», «Дитячі каруселі», «Сюрприз», «Грибок», «Веселі гірки», «Берізка», «Клоун». Також у парках працюють локації з батутами та водна куля.

Біля острова «Чайка» та на пляжі «Циганка», що у парку ім. Тараса Шевченка, доступні водні велосипеди. Час катання складає 30 хв та 1 год, вартість – від 60 грн до 180 грн (залежно від часу катання та місткості засобу).