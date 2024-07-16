Як розповів начальник сектору водної поліції Тернопільського районного управління поліції Володимир Івашко, правоохоронці патрулюють на Тернопільському ставі, а також обслуговують інші водні об’єкти області:

«Для належного виконання службових обов’язків поліцейські забезпечені катером з відповідним технічним обладнанням. Співробітники підрозділу проводять спільні рейди з рибоохоронним патрулем, державною екологічною інспекцією та іншими профільними службами. Одним з найголовніших завдань новоствореної служби – виявлення та припинення фактів браконьєрства на водоймах. Днями поліцейські вже зафіксували декілька фактів незаконного вилову риби, за якими розпочато кримінальні провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України».

Перевірка водіїв суден на дотримання правил судноплавства – це ще один напрямок роботи водної поліції. Кермувальники таких засобів повинні мати посвідчення судноводія та судновий білет на плавзасіб. Водні поліцейські також уповноважені перевіряти водіїв на стан сп’яніння. У разі підтвердження факту нетверезого керування, або ж відмови від проходження освідування на порушників складатимуть адмінпротокол за ст. 130 КУпАП.

«У літній період співробітники сектору водної поліції стежать також за безпекою людей, які відпочивають на водоймах. Правоохоронці проводять профілактичні бесіди та нагадують правила поведінки на воді. Водночас поліцейські реагують на виклики та повідомлення громадян про правопорушення на водних об’єктах чи прибережних зонах», – зазначив Володимир Івашко.