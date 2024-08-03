У Тернополі розгорівся скандал за клаптик землі на ринку

У Тернополі розгорівся черговий скандал навколо торгових кіосків, які розташовані на вулицях Андрея Шептицького-Оболоня.

Відомо, що попередній власник землі “Котломонтаж” лишився прав на оренду ділянки ще в минулому році. Попри це, він вже рік продовжує брати плату з орендарів, які працюють в кіосках.

Щодо теперішнього власника земельної ділянки, йдеться про товариство “Сопільче”, він наполягає на необхідності підприємців укласти новий договір оренди. Та працівники кіосків не поспішають укладати нові угоди.

Згідно з рішенням сесії Тернопільської міської ради від 28 липня 2023 року, укладений договір на право користування даною земельною ділянкою товариством “Котломонтаж” припинений. Натомість земельний сервітут отримало товариство “Сопільче”.

Підприємці укладати договір із новим власником відмовляються, бо переконані, що нові умови призведуть до суттєвого підвищення вартості оренди та навіть втрати робочих місць. Люди намагаються зберегти свій бізнес й далі працювати.

Орендарі кажуть, вже були перші попередження про обрізання дахів, які нависають над тротуаром, а згодом демонтаж кіосків. Люди обурені, адже все робили за власний рахунок.

“Оце все ми робили за свій рахунок. Ставили кіоски і ставили бруківку. Це не міська рада, це фопи поставили за власний рахунок цю бруківку. Тобто, облагородили робочі місця,” – розповідає підприємець Богдан.

Тож хто все таки має право на земельну ділянку і яка доля чекає на підприємців. Аби розібратися у цій ситуації ми поспілкувалися з двома сторонами конфлікту.

Суперечка між попереднім і новим власниками перейшла в судову площину – кожна сторона намагалася довести свої права на цю земельну ділянку. У “Котломонтажі” кажуть, сьогодні кіоски розташовані на їхній приватній території, а в “Сопільче” зазначають – усі судові процеси завершилися на їхню користь.

Джерело: ТВ-4