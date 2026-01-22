У Тернополі розглядають продаж ділянки зруйнованого будинку на вулиці Стуса

демонтаж будинку на Стуса, який зруйнувала російська ракета. Фото міська рада.

У Тернополі розглядають один із можливих варіантів компенсації для мешканців будинку на вулиці Стуса, 8, який був зруйнований унаслідок ракетного удару Російської Федерації.

Йдеться про можливий продаж земельної ділянки, на якій розташовувався знищений будинок, із подальшим розподілом отриманих коштів між власниками квартир. Про це під час брифінгу повідомив заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський.

За його словами, у разі ухвалення такого рішення кошти від продажу землі можуть стати додатковою фінансовою підтримкою для людей, які втратили житло внаслідок обстрілу.

«Це один із можливих варіантів. Але який буде остаточний механізм компенсації, наразі сказати не можу», — зазначив Владислав Стемковський.

У Тернопільській міській раді наголошують, що остаточне рішення щодо подальшої долі земельної ділянки та конкретного механізму компенсацій для постраждалих мешканців ще не ухвалене. Обговорення цього питання триває.