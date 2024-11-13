У Тернополі родинам загиблих вручили нагороди

Наші сміливі та відважні воїни є прикладом сили, мужності та непохитної волі. Памʼять про них назавжди залишиться в серцях усіх нас. Військовослужбовців з Тернопільщини (посмертно) нагородили орденами “За мужність” ІІ та ІІІ ступенів, орден Богдана Хмельницького ||| ступеня – це свідчення їхнього героїзму та самовідданості.

Нагороджені посмертно: Баранецький Юрій Анатолійович, Лещук Тарас Степанович, Петрів Сергій Богданович , Чорнозуб Роман Юрійович, Cкакун Олег Ігорович, Криса Андрій Іванович, Антощук Тимофій Анатолійович, Фаріон Михайло Володимирович, Марків Богдан Степанович, Кочан Олег Васильович, Куба Василь Тарасович, Патра Юрій Петрович, Сагайдак Петро Петрович, Росипко Володимир Михайлович, Гринівецький Юрій Романович, Дударчук Юрій Валерійович, Мороз Руслан Богданович, Вислоцький Віктор Іванович, Псюрський Євген Миколайович, Марценишин Микола Володимирович

Високі державні нагороди рідним загиблих Героїв вручив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

«Ваші очі наповнені глибоким смутком та вдячністю. Ці сміливі воїни назавжди залишаться в нашій пам’яті як приклад нескореності та героїзму. Вони пожертвували собою, боронячи нашу незалежність та наші життя. Я відчуваю біль сімей, які втратили своїх рідних, але ми маємо бути вдячні за їхній подвиг. Наш обов’язок – шанувати цих героїв і жити так, щоб виправдати їхню безцінну жертву»,- сказав Вʼячеслав Негода.

Світла та вічна пам’ять усім, хто поклав своє життя на вівтар свободи та незалежності України.